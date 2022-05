Reggio Calabria, distrutto lampione davanti al Museo: “attendiamo chiarimenti dall’amministrazione comunale”

19 Maggio 2022 19:36

Reggio Calabria, distrutto lampione davanti al Museo: “la cittadinanza reggina abbia il diritto di essere informata su questa mutilazione”

Non va giù al Prof. Pasquale Amato la “mutilazione” di uno dei due lampioni davanti al Museo dei Bronzi a Piazza De Nava a Reggio Calabria tanto da fare un appello al vice sindaco Brunetti per avere dei “chiarimenti in merito”.