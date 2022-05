Reggio Calabria: delegazione di Fratelli d’Italia ricevuta dall’Assessore regionale Gallo

26 Maggio 2022 10:19

Una delegazione di Fdi, rappresentata dal responsabile provinciale del partito per il Dipartimento ‘Montagne e zone disagiate’ Piero Italiano, dal componente Circolo di Palmi Saverio Gioffrè e da Giancarlo Pugliese candidato nella Lista Fdi di Palmi con Barone Sindaco, è stata ricevuta alla Cittadella regionale di Catanzaro dall’Assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

“Grazie al commissario provinciale Denis Nesci che ha favorito in tempi rapidi l’incontro con l’assessore, abbiamo avuto la possibilità di discutere di varie problematiche che attanagliano gli agricoltori della nostra provincia e di quella di Vibo Valentia, ma che possono tranquillamente essere riferite all’intero territorio regionale” – queste le parole di Piero Italiano che ha aggiunto: “in primo luogo è stata evidenziata la questione della ormai incontrollata proliferazione degli ungulati che sta mettendo in ginocchio gli agricoltori delle due province. Come risaputo, la popolazione di questi mammiferi è in continua crescita e ciò comporta lo sconfinamento a valle dei cinghiali, un tempo relegati in montagna”.

Fatto che sta provocando ingenti danni alle colture di mais, cereali ed ortaggi, ma anche all’olivicoltura con la distruzione, soprattutto nelle zone pedemontane, delle reti per la raccolta delle olive. A tal proposito l’Assessore Gallo ha garantito la massima attenzione e si è immediatamente adoperato affinché le unità di cacciatori selezionatori, già individuati e debitamente formati dalla regione, vengano immediatamente attivate, nel loro pieno organico – costituito da centinaia di unità – per cercare di porre un argine a detto problema, in particolare nelle province più martoriate.

“Altra criticità affrontata nella riunione odierna – continua la nota di Italiano – è stata quella relativa all’impennata dei prezzi delle materie prime e delle attrezzature agricole che rischia di vanificare la ricaduta positiva sul territorio calabrese dei bandi regionali PSR, le cui graduatorie sono di prossima emanazione”.

Le aziende si potrebbero trovare in grandi difficoltà, considerato che i computi di spesa sono stati realizzati già qualche anno addietro, quando i prezzi e i costi delle attrezzature erano molto più bassi di quelli attuali.

“E anche in questo caso l’Assessore Gallo – conclude Italiano – ha fornito rassicurazioni, ribadendo che la questione gode della massima attenzione da parte della Regione Calabria e che farà tutto il possibile per porre un rimedio al problema. Grazie dunque alla sua disponibilità, siamo fiduciosi che si possano dirimere le varie problematiche discusse al tavolo”.