Reggio Calabria, degrado e abbandono: le scalette di via Villini Norvegesi chiuse sanza preavviso | FOTO

20 Maggio 2022 13:13

Reggio Calabria, le scalette che collegano via Villini Norvegesi e via Villini Svizzeri sono state chiuse senza preavviso per il rischio del crollo del muro. I pedoni che arrivano lassù, devono tornare indietro e cambiare strada

Continuano a peggiorare le condizioni di abbandono e degrado nel centro storico di Reggio Calabria. Oggi raccontiamo quanto si sta verificando sulle colline del centro, tra via Villini Norvegesi e via Villini Svizzeri: la principale arteria che collega la zona collinare a via Reggio Campi è disseminata di buche e voragini che rendono estremo il percorso degli automobilisti, ma i pedoni non hanno meno difficoltà in quanto le scalette di via Villini Norvegesi – da tempo abbandonate al degrado che le rende instabili e pericolose – adesso sono state chiuse nella parte più alta senza alcun segnale di preavviso all’inizio della rampa. I pedoni, così, si ritrovano ad arrivare in cima e non poter fare l’ultimo tratto delle scalette, bensì sono costretti a tornare indietro e cambiare strada. Il motivo della chiusura è nell’instabilità del muro che rischia di cadere: ci auguriamo che venga sistemato in breve tempo, ripristinando un’importante collegamento viario praticato quotidianamente da molti pedoni.