Reggio Calabria, svolto Corso formativo Interforze rivolto a Guardia di Finanza e Polizia di Stato

9 Maggio 2022 11:51

Nei giorni 06-07-08 Maggio 2022, presso la prestigiosa Aula Magna “A. Quistelli” dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, si è svolto, organizzato dal Nucleo reggino del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, Ausiliario delle Forze Armate dello Stato, un Corso formativo Interforze rivolto al personale della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Le lezioni teorico/pratiche, condotte da qualificati Istruttori del Corpo Militare Volontario CRI, coadiuvati da esperti Artificieri Antisabotaggio della Polizia di Stato provenienti dalle Questure di Reggio Calabria e di Cosenza, hanno visto impegnati circa trenta discenti di ogni grado sui protocolli M.R.E./D.O.B. (Mine Risk Education / Disinnesco Ordigni Bellici), ossia sulle tecniche di soccorso in luoghi resi pericolosi dalla presenza di esplosivi.

Le lezioni sono state integrate da sessioni, specificamente approvate ed autorizzate dall’American College of Surgeons, sulle tecniche di controllo delle emorragie massive secondo il protocollo denominato “Stop the Bleed” e, infine, con una intensa fase teorico/pratica sulla Rianimazione Cardiopolmonare (B.L.S.) in ambiente tattico o non permissivo, ovvero in tutti quegli ambiti nei quali la sicurezza degli operatori viene messa a rischio dalla presenza di minacce armate attive, secondo gli standard NATO.

Il Nucleo reggino del Corpo Militare Volontario CRI, non nuovo a queste attività, avendo avuto numerose precedenti esperienze formative erogate ad altri Corpi militari tra i quali le Aliquote di Pronto Intervento dell’Arma dei Carabinieri, è fiero di poter portare al servizio delle Forze Armate e dell’Ordine la propria esperienza e le proprie competenze che potranno rivelarsi preziose nel quotidiano servizio a tutela della Comunità.