Reggio Calabria: continuano gli incontri sul periodo napoleonico a cura del Circolo “L’Agorà”

Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” ed il Centro studi “Gioacchino e Napoleone” organizzano la XIX edizione del “ 5 maggio”

Il prossimo 5 maggio sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione relativa alla diciannovesima edizione del “5 maggio”, giornata di studi sul periodo napoleonico, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone”. Il tema della nuova edizione riguarderà la Campagna di Russia (23 giugno – 14 dicembre 1812). Nel corso della nuova conversazione culturale, organizzata dalle due co-associazioni reggine, parteciperanno in qualità di relatori la ricercatrice toscana Elena Pierotti che relazionerà sul tema “Napoleone e la sua Campagna di Russia dal punto di vista diplomatico” , mentre Gianni Aiello (presidente del Circolo Culturale “L’Agorà” e del Centro studi “Gioacchino e Napoleone”) sul tema “Presenze calabresi al seguito di Napoleone nella Campagna di Russia”. Sono le 22:00 circa del 22 giugno del 1812: Napoleone e la “Grande Armée” attraversano il fiume Niemen ed entrano in territorio russo. Le forze raccolte da Napoleone per la guerra contro la Russia – definita “seconda campagna di Polonia” nel proclama dell’imperatore diramato alle truppe – ammontavano a oltre 700.000 soldati, dei quali 611.000 entrarono in azione oltre il Niemen durante il corso della campagna; questo enorme impegno sottopose l’Impero napoleonico a una grande tensione – specialmente considerando che c’erano ulteriori 300.000 soldati francesi che combattevano in Spagna e più di 200.000 di guarnigione nei territori dell’impero. Un’armata transnazionale costituita da circa 300 000 soldati di nazionalità francese (compresi quelli provenienti dai territori annessi alla Francia dopo il 1792); 180.000 erano i soldati tedeschi, compresi gli austriaci (30.000), i prussiani (20.000); i soldati polacchi e lituani erano 90.000, 32.000 gli italiani del Regno d’Italia e del Regno di Napoli.

I reparti del Regno d’Italia erano inquadrati nel IV corpo d’armata, mentre i soldati del Regno di Napoli dipendevano dal IX corpo d’armata, che entrò in azione in Russia durante la ritirata, 9.000 tra svizzeri, illirici, spagnoli e portoghesi. Il piano di battaglia dell’imperatore era in apparenza chiaro. Marciando attraverso la steppa russa, Napoleone sperava di costringere l’esercito nemico a dar battaglia, distruggerlo per poi marciare verso Mosca. Il principio dell’impresa fu trionfale. Già quattro giorni dopo l’invasione, le truppe francesi occuparono Vilna e l’8 luglio entrarono a Minsk. Le falle nell’intelligence permisero ai russi di conoscere le intenzioni dell’avversario, così il comando decretò un ritiro sistematico verso l’interno. Invece di marciare compatte e far valere la superiorità numerica, le truppe francesi furono costrette a inseguire gli sfuggenti russi, allungando le comunicazioni e perdendo iniziativa. Ritirandosi, le truppe russe si impegnarono, inoltre, in battaglie di retroguardia, applicarono la tattica della terra bruciata e ingaggiarono azioni di disturbo. La causa scatenante della guerra fu il venir meno di quanto era stato concordato nei trattati di pace del 1807 di Tilsit (7 luglio con lo zar Alessandro I di Russia) e (9 luglio con il re Federico III di Prussia). L’Armata Russa non oppose quasi resistenza; i comandanti Russi adottarono una tattica già sperimentata dallo zar Pietro il Grande contro l’invasione svedese all’inizio del Settecento (e in seguito usata anche nella Seconda Guerra Mondiale contro i Tedeschi): la tecnica della “terra bruciata”, ovvero attirare l’esercito di Napoleone nelle regioni più interne della Russia, bruciando tutto ciò che potesse servire al nemico, il che, unito alle difficili condizioni climatiche, avrebbero favorito la sconfitta di Napoleone. Questa la strategia attuata dallo zar Alessandro I è già in atto: evitare lo scontro diretto con i francesi, al fine di logorarlo, visto che la Grande Armée è una macchina di attacco e non da posizione. Dopo la battaglia di Borodino (7 settembre 1812), i francesi entrarono a Mosca che era stata abbandonata dagli abitanti, priva di viveri e volutamente incendiata.

A Mosca Napoleone attese invano che lo zar Alessandro I, ritiratosi ai piedi dei Monti Urali, gli chiedesse di stipulare la pace. Quando ormai era alle porte l’inverno, Napoleone fece il grandissimo errore di ordinare la ritirata: l’esercito fu decimato durante la lunghissima marcia, fiaccato dal freddo, dalla fame e in balìa dell’Armata Russa che, infine, attaccò Napoleone e i suoi uomini mentre tentavano di attraversare il fiume Beresina. La Campagna si concluse con un massacro: i superstiti furono appena 100 000 degli oltre 600 000 partiti. Dopo questa terribile sconfitta Inghilterra, Prussia, Austria, Svezia e Russia ne approfittarono per allearsi nella Sesta coalizione. La Sesta coalizione sconfisse Napoleone a Lipsia, in Germania, (16-18 ottobre 1813); poi Russi, Tedeschi e Austriaci invasero la Francia e occuparono Parigi (fine marzo 1814). Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme dei Social Network presenti nella rete, a far data dal 5 maggio.