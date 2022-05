Reggio Calabria: completati i lavori nella frazione Santa Giorgia di Scido | FOTO

5 Maggio 2022 13:21

Reggio Calabria: completati i lavori nella frazione Santa Giorgia di Scido, da domani riapre al traffico la Sp54

Sono stati completati nelle ultime ore gli interventi di messa in sicurezza nella frazione di Santa Giorgia nel comune di Scido, nella strada Sp54 tra Scido e Delianuova. Nei giorni scorsi, su indirizzo del sindaco ff Carmelo Versace, nella veste di Delegato alla Viabilità, la Città Metropolitana aveva attivato un intervento di messa in opera di reti paramassi propedeutico alla riapertura dell’arteria stradale che era stata chiusa per motivi di sicurezza in seguito ad un evento franoso. Questa mattina l’ordinanza di riapertura della strada, firmata dal settore Viabilità della Città Metropolitana, con decorrenza a partire da domani 6 maggio.