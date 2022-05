Reggio Calabria, domenica al Cilea la commedia “Italiani brava gente” | VIDEO

27 Maggio 2022 15:46

Reggio Calabria: rush finale per l’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli pronta a chiudere una straordinaria stagione

Rush finale per l’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli pronta a chiudere una straordinaria stagione. “Domenica sera, 29 Maggio, invece, chiuderemo al teatro Cilea di Reggio Calabria con la commedia “Italiani brava gente”, un omaggio ad Arthur Miller ed Eduardo De Filippo grazie al quale, catapulteremo il pubblico in un’America di emozioni e storie. Racconteremo il fenomeno migratorio italiano e, anche attraverso l’ironia, metteremo in luce l’essenza dei sentimenti nostrani”, afferma Piromalli.

A calcare la scena, gli affiatati e bravissimi attori Enrico Maria Falconi (nei panni di Alfredo Cammariere, un uomo solitario con la passione per la boxe e il sogno di poter diventare un giorno il pugile più forte del mondo), Elena Russo (Maria Coppola, napoletana doc che, con la figlia, da Los Angeles si trasferisce in questa nuova città), Maria Teresa Iannone (Anna Ruggiero napoletana in fuga dall’Italia per evitare di subire un torto), Federica Corda (Liliana De Luca, figlia di Maria arrabbiata con la madre per averle fatto abbandonare Los Angeles), Peppe Piromalli (Tony Laganà americano di genitori calabresi, furbo anche un po’ burlone, vive una esistenza fatta di espedienti nel mito di quell’Italia che lui non ha mai vissuto), Alessandro Sparacino (Giovanni Cammariere, siciliano di temperamento trasferitosi da Palermo a New York a casa del cugino Alfredo dove divide la stanza con Anna).