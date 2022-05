Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” sollecita la ripresa dei Comitati di Gestione ATC RC1 e RC2

22 Maggio 2022 15:01

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” sollecita pubblicamente la Città Metropolitana affinché venga ripresa l’operatività degli Ambiti Territoriali di Caccia RC1 e RC2

Il Circolo “Gli amici della caccia” sollecita pubblicamente la Città Metropolitana di Reggio Calabria affinché “venga ripresa l’operatività degli Ambiti Territoriali di Caccia RC1 e RC2. Si ricorda che l’operatività suddetta è stata sospesa a seguito di proposta di scioglimento e commissariamento dei Comitati di Gestione per ogni Ambito, con apposito decreto del Sindaco Metropolitano ai sensi dell’art.14 del Regolamento regionale n.11 del 16.09 2010 di attuazione degli ambiti territoriali di caccia con parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa al fine di dare incarico al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di avviare le procedure per la ricostituzione del nuovo comitato di gestione. Siamo nell’imminenza della nuova annata venatoria e tale situazione di stasi pregiudica la possibilità di regolamentare il territorio per l’espletamento delle attività di caccia, nonché la possibilità di attività d’immissione di selvaggina. La sospensione ormai risale a 3 mesi orsono e il comparto inizia a subire le conseguenze negative legate alla sospensione delle attività dei Comitati di Gestione Predetti. Ricordiamo che un ATC è una struttura associativa di diritto privato senza fini di lucro che persegue scopi di gestione della fauna selvatica di programmazione dell’attività venatoria di salvaguardia e miglioramento dell’ambiente naturale nel rispetto delle colture agricole. Hanno inoltre compiti di gestione faunistica e di organizzazione generale dell’attività venatoria nel territorio di competenza. Il cacciatore inoltre, residente o non residente nel territorio calabrese, ogni anno paga oltre la tassa di concessione governativa e regionale unitamente all’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, una quota di iscrizione al proprio Ambito Territoriale di Caccia di residenza o scelto appositamente nel caso di cacciatore extraregionale affinché gli venga garantito un servizio che ad oggi risulta sospeso”.