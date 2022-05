Reggio Calabria, il servizio per “busvagare” alla portata di tutti: dal 26 maggio promo speciale

23 Maggio 2022 12:56

Un servizio dedicato per il 20° Anniversario del Musical Notre Dame de Paris

Arriva un servizio speciale del Reggio Calabria CITY TOUR. Infatti, ATAM ha predisposto che il servizio di trasporto sarà eccezionalmente disponibile anche nei giorni 26-27-28 maggio in occasione della tre giorni di spettacoli del 20° Anniversario del Musical Notre Dame de Paris (Ruggero Pegna), per i turisti e non che desiderano busvagare per le vie del centro storico della città calabrese dello Stretto, al prezzo di soli 3€ (bigliettazione a bordo e in contanti). Le partenze in questa occasione saranno previste sia dal solito stallo, posto a Piazza Indipendenza, che da Piazza De Nava con orari questi orari:

Piazza De Nava

14:30 – 15:30 16:30 – 17:30 18:30 – 19:30

Piazza Indipendenza

14:45 – 15:45 16:45 – 17:45 18:45 – 19:45

Atam comunica inoltre ha creato una pagina facebook dedicata (Reggio Calabria City Tour ATAM) “nella quale verranno specificati gli orari i quali per cause climatiche ed eventi speciali potrebbero essere soggetti a variazioni, ma anche tutte le novità gli eventi e le varie tipologie di corse che verranno effettuate”.