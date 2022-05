Reggio Calabria, la città nuda

5 Maggio 2022 21:59

Un articolo pieno di banalità. E’ quello che rischio di scrivere. Ma probabilmente sarà così. Voglio essere banale, oggi. Oggi come ieri e come l’altro ieri e come una settimana fa e come un mese e come un anno fa. Perché è banale qualsiasi cosa, in questo momento. Qualsiasi affermazione, pensiero. Anche solo pensare e non dire, è banale. Oggi a Reggio Calabria la banalità si è addentrata nella sua quotidianità più degli altri giorni, più di altre volte, ma ultimamente lo fa spesso. Negli ultimi mesi la banalità è di casa, nella città dello Stretto. Perché dire, o scrivere, che “Reggio Calabria ha perso”, è ormai banale. Potrei semplicemente linkare un mio articolo di qualche mese fa, dopo la sentenza Miramare, e chiudere l’articolo qui. Lì scrissi, appunto, che Reggio Calabria aveva perso. E quante altre volte lo avevamo già sentito dire. E poi lo abbiamo detto, e ascoltato, dopo l’inchiesta sull’Università Mediterranea. E poi lo vediamo e lo diciamo tutti i giorni, alzando gli occhi e guardando i luoghi abbandonati e l’immondizia per le strade. Diciamo, e scriviamo, sempre le stesse cose.

Oggi? Ci arrivate da soli, dai. Oggi, dopo aver perso già Sindaco e Rettore, la città perde anche il Presidente della società calcistica più importante e seguita. Nuda, spogliata di alcuni dei suoi vestiti migliori. Restano quelli che si indossano tutti i giorni, quelle tute comode ma brutte, quelle maglie coi buchi o macchiate di quelle macchie che non si cancellano più. Restano quei vestiti… banali. Ed è anche banale affermare “lo avevo detto”, è banale dire “io non potevo immaginarlo”, è banale provare a difendere questa situazione per il semplice motivo di non mostrarsi incoerente. E’ banale qualsiasi cosa, anche solo chiedersi, ogni giorno, quando ci alziamo la mattina: “ma Reggio Calabria oggi ha toccato il fondo?”. Rispondiamoci da soli, dentro di noi. Assicuriamoci che sia sempre un “no” secco. E, soprattutto, evitiamo la solita guerra tra poveri in cui c’è quello bravo che vince perché lo aveva già detto e sapeva e quello cattivo o fesso che non sapeva, faceva finta di non sapere o difendeva. Non si vince nulla, ahinoi. Tali restiamo, anche noi nudi, dopo tutto questo, da tifosi, cittadini, istituzioni, addetti ai lavori, protagonisti. E lo volete sapere perché? Lo dico con la più semplice delle banalità, nell’articolo delle banalità: perché abbiamo perso tutti, Reggio Calabria ha perso, ancora. E ora contiamo i giorni, forse le ore, che passeranno fino alla prossima volta in cui lo penseremo, o diremo, di nuovo. Mi verrà semplice fare copia-incolla…