Reggio Calabria: a Ciccarello raccolta straordinaria dei rifiuti, due camion e ruspe all’opera | FOTO

27 Maggio 2022 11:38

Gli operai della Teknoservice sono al lavoro per rimuovere le due discariche abusive che si erano formate nelle ultime settimane

Scene che quasi erano state dimenticate, invece negli ultimi giorni i residenti nel quartiere Ciccarello sono tornati indietro nel tempo. Dopo la notte di fuoco vissuta tra il 25 e il 26 maggio, questa mattina gli operai della ditta Teknoservice, incaricata della raccolta, sono al lavoro per rimuovere le due discariche abusive di spazzatura che da circa un mese si erano formate nei pressi dei cassonetti stradali dell’indifferenziato.

Oltre al Rione Marconi e Arghillà, è questa una delle zone di Reggio Calabria in cui si soffre maggiormente l’emergenza rifiuti ed per questo che il Comune (nel programma stilato insieme all’azienda) avevano deciso nello scorso inverno di procedere con la reinstallazione dei contenitori in strada. Di seguito le foto delle operazioni iniziate intorno alle 9.30 di oggi.