Reggio Calabria, che successo al Cibus 2022: lo stand fa registrare sold out di visitatori

5 Maggio 2022 12:15

Tra le presenze registrate dagli espositori si evidenziano contatti con buyers provenienti dal Giappone, dalla Corea del Sud, dal Canada e dagli Stati Uniti, ma anche da Centro e Sud America

Enorme successo per la Città Metropolitana di Reggio Calabria a Cibus 2022. Durante la kermesse dedicata all’agroalimentare made in Italy, che si sta svolgendo a Parma, si è registrato il tutto esaurito per lo stand della Metrocity. Il padiglione reggino ospita dieci eccellenze selezionate tramite avviso pubblico tra le migliori produzioni del territorio metropolitano. Tra le presenze registrate dagli espositori si evidenziano contatti con buyers provenienti dal Giappone, dalla Corea del Sud, dal Canada e dagli Stati Uniti. Cospicua anche la presenza di numerosi operatori dei Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale, ma anche dal Centro e Sud America con Messico e Perù, oltre naturalmente a tanti distributori provenienti dalle diverse regioni italiane presenti a Cibus.

Per questa edizione di Cibus 2022, tra le più importanti ed antiche fiere internazionali dedicate all’agroalimentare italiano, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha scelto una posizione strategica all’interno del complesso fieristico, a fianco alla Buyers’ Lounge, “con uno stand espositivo aperto a 360 gradi per dare grande visibilità alle aziende selezionate e alle bellezze del territorio metropolitano, rappresentate sullo stand attraverso grafiche e filmati, prodotti da Palazzo Alvaro, che stanno attirando l’attenzione dei buyers internazionali sui tanti prodotti d’eccellenza disponibili per il mercato delle esportazioni”. É stata quindi messa in atto la strategia complessiva organizzata anche con la Regione Calabria che coinvolge con una azione di animazione territoriale nelle prossime settimane anche gli studenti di scienze turistiche calabresi.

Soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento è stata espressa dal sindaco f.f. Carmelo Versace e dal delegato alle attività produttive Domenico Mantegna. “La nostra presenza – hanno commentato come riferito in una nota stampa – in un contesto così prestigioso, testimonia l’attenzione che come istituzioni stiamo dedicando alle attività di marketing territoriale con l’obiettivo, sempre più pertinente e strategico, anche alla luce della fase di rilancio dopo il periodo pandemico, di proporre in ambito nazionale ed internazionale, le migliori eccellenze produttive del nostro territorio”.

La speranza è che questa vetrina di caratura internazionale possa essere per le eccellenze reggine un’opportunità per sviluppare occasioni di business, realizzando anche un matching permanente tra buyer provenienti da ogni parte del mondo e aziende dell’agroalimentare italiano. Per tutti gli espositori presenti in fiera è infatti prevista la presenza sulla piattaforma per 365 giorni all’anno, anche con possibilità di inserimento delle referenze a cura di esperti di Fiere Parma e attività di customizzazione multilingua, in italiano e inglese, consulenza personalizzata per ottimizzazione e indicizzazione su My Business Cibus che detiene il primato di miglior ranking e maggiore visibilità nelle ricerche effettuate dai buyers.