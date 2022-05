Il Comune non paga e Castore si ferma, Centrodestra: “operai senza stipendio da mesi, sindaco intervenga”

9 Maggio 2022 12:09

I Consiglieri di Centrodestra al Comune di Reggio Calabria si sono presentati all’esterno della sede di Castore per mostrare vicinanza all’azienda e ai suoi operatori

A partire da oggi Castore interromperà le attività per la città di Reggio Calabria. L’annuncio era stato dato nei giorni scorsi dall’amministratore delegato dott. Stefano Sofi, il quale ha spiegato che la società in house e fiore all’occhiello del Comune, ha avvertito i vertici di Palazzo San Giorgio “della sospensione delle attività non involgenti servizi essenziali e di pubblica incolumità”. Da tempo la ditta aveva fatto presente delle difficoltà finanziarie e che l’esposizione creditoria nei confronti del Comune era aumentata, ma nulla è stato fatto per risolvere le problematiche. Adesso la situazione è arrivata al culmine, i dipendenti non vengono pagati da mesi, non è più possibile andare avanti. E’ per questo motivo che i consiglieri di centrodestra si sono recati questa mattina all’esterno della sede per mostrare vicinanza agli operai.

“Andremo a fondo nella questione per capire perché non si è votato il bilancio, motivo principale per cui non si riesce dare i giusti contributi alla società – ha affermato ai nostri microfoni il consigliere Federico Milia – . Interrogheremo nuovamente l’assessore Calabrò e il sindaco f.f. Brunetti, bisogna avere rispetto per i lavoratori che non possono andare avanti in un clima di incertezza, inaccettabile per una società civile”. “Siamo venuti per solidarietà, non è una cosa corretta che i dipendenti non vengano pagati a fine mese. La ditta è in grave difficoltà perché non può pagare neppure chi fornisce i materiali per i lavori”, ha ribadito invece Antonio Caridi. Di seguito il link per le due interviste complete.