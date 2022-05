Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” presenta una proposta tecnica per l’attuazione di piani di controllo alle specie nocive

19 Maggio 2022 09:48

Reggio Calabria, la nota del Circolo “Gli amici della caccia” sull’attuazione di piani di controllo alle specie nocive

Il Circolo “Gli amici della caccia” comunica che “l’associazione venatoria Federcaccia ha predisposto un’ampia proposta tecnica elaborata con l’Ufficio Studi e Ricerche di Federcaccia Nazionale, già consegnata alla Regione e che verrà inserita successivamente nel piano di gestione dell’ambito Territoriale di Caccia su indirizzi e normative regionali, nell’ambito del contenimento alle specie in sovrannumero, realtà possibile e presente già in determinate Regioni italiane quali ad esempio Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. Ad integrazione di quanto riportato nell’articolo di Strettoweb in riferimento alla Regione Umbria nell’ambito del contenimento dei Corvidi, si riporta il caso dell’Emilia Romagna in cui, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., con parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all’atto con numero di proposta GPG/2019/620, è stato istituito il Piano Regionale 2019/2023 di Controllo della Volpe. Il Piano di controllo della volpe, similarmente a finalità e metodologie apportate per i Corvidi, risponde alle seguenti finalità: tutelare la riproduzione della fauna selvatica stanziale negli istituti con specifiche finalità di “produzione della fauna selvatica”; consentire l’attuazione di programmi integrati finalizzati alla costituzione di nuclei di piccola selvaggina stanziale in grado di autosostenersi nelle AFV e negli ATC; tutelare l’integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili; limitare i danni agli allevamenti avicunicoli; monitorare lo stato sanitario delle popolazioni di Volpe nell’ambito del “Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017. Ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 8/1994 i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l’attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all’art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza delle Province e in questo caso della Città Metropolitana di Bologna. Si rammenta inoltre che anche per le specie Nutria, Columbidi, Storno e Ittiofagi in alcune Regione italiane, anche a prevenzione dei danni alle colture agricole, sono previsti appositi piani di controllo così come evidenziato ut supra. Il Circolo predetto pertanto auspica, in attesa della redazione e pubblicazione dei singoli piani faunistici provinciali e Regionale, che così come attuato in riferimento agli ungulati in seno all’ATC RC1 tramite l’abilitazione di nuovi selecontrollori e coauditori su specie Cinghiale e Capriolo, anche in Calabria si possa dare luogo, in prospettiva di interventi di miglioramento ambientale e immissioni di specie stanziali sul territorio, a interventi mirati in particolare alle specie Cornacchia Grigia, Gazza e Volpe”.