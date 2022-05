Reggio Calabria, residenti San Brunello segnalano: “in via Ibico buca non riparata da oltre un anno” | FOTO

17 Maggio 2022 17:16

La carreggiata è ridotta ormai da oltre un anno e i lavori non sono più andati avanti. Eppure si tratta di una strada molto transitata…

E’ passato oltre un anno da quando il manto stradale è sprofondato in via Ibico reggino (angolo via Clearco), eppure i lavori di riparazione non sono mai stati completati. E’ quanto segnalano ai canali di StrettoWeb i cittadini residenti nella zona situata nel quartiere di San Brunello, a Reggio Calabria: una buca profonda circa 30 cm di profondità è stata recintata per evitare che qualcuno a piedi o con un mezzo ci finisca dentro, eppure il piccolo cantiere continua a restare fermo. Gli operai del Comune erano già intervenuti in precedenza per un intervento, ma dopo poco la problematica si è ripresentata, questa volta senza che vi si trovi una soluzione.

La strada resta quindi a carreggiata ridotta, nonostante si tratta di una via abbastanza trafficata e di passaggio perché permette di arrivare al ponte della Libertà, strada che collega direttamente con via Lia e la tangenziale. Da quel punto passano gli autobus e nei pressi ci sono scuole ed attività commerciali. La richiesta dei cittadini agli enti predisposti è quella di poter risolvere al più presto un disagio che dura ormai da troppo tempo.