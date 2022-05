Reggio Calabria, nuova fermata per il “Bibliobus” di Atam: evento al Parco Ecolandia | INFO

4 Maggio 2022 12:42

Il Bibliobus, la biblioteca su ruote di ATAM SpA, sosterà al Parco Ecolandia di Reggio Calabria il 5 e 6 Maggio dalle ore 8:00

Nuova fermata è prevista dal Bibliobus di Reggio Calabria. Questa volta l’evento si terrà al Parco Ecolandia il 5 e 6 Maggio dalle ore 8:00. Durante questa speciale sosta del Bibliobus, la biblioteca su ruote di ATAM SpA, sarà possibile prendere in prestito e donare libri (no libri scolastici) da zero a 100 anni che verranno destinati al Bibliobus ed a rimpinguare, ove necessario, l’evento sarà in seno alle attività del Salone dell’Orientamento per chi vorrà partecipare vi saranno workshop e stand.

Il bibliobus è stato un amico fidato puntuale ad ogni tappa, garantendo il prestito dei libri e offrendo consigli di lettura, laboratori, attività curate da biblioanimatori per piccoli e grandi, a bordo sono presenti tantissimi volumi per bambini e per adulti: narrativa, saggistica, tempo libero, fumetti e audiolibri disponibili. Un’ottima iniziativa culturale e di socialità.