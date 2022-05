2 Maggio 2022 12:24

Reggio Calabria: avviati i lavori per il rifacimento complessivo di Via Cantaffio, in corso anche gli interventi sulle basole ammalorate del Corso Garibaldi

Sono stati avviati questa mattina i lavori per il rifacimento completo del manto stradale in via Cantaffio nel quartiere di Sbarre a Reggio Calabria. La strada, una tra le più trafficate del quartiere, collega la via Sbarre Centrali all’area del Grande Ospedale Metropolitano. L’intervento programmato dal Settore Lavori Pubblici, su indirizzo dell’Assessore Rocco Albanese, presente questa mattina per l’inizio dei lavori, prevede la scarifica ed il rifacimento complessivo del manto stradale su tutta la via e l’allineamento dei sottoservizi tramite messa in quota dei pozzetti. Un intervento strutturale dunque, non un semplice ripristino dell’esistente, che consentirà di intervenire in maniera definitiva anche sul sistema dei sottoservizi e di riordinare il sistema dei tombini sull’arteria stradale. L’Assessore Rocco Albanese ha ringraziato i tecnici del settore Lavori Pubblici che in queste settimane stanno coordinando i diversi lavori in corso. Continuano, ad esempio, gli interventi programmati sul corso Garibaldi, per la sistemazione delle basole ammalorate, rotte o spostate dall’alloggiamento a causa del passaggio di auto e mezzi di scarico.