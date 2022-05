Reggio Calabria, l’autobus cambia strada per una buca. Anziano disabile chiede aiuto: “difficoltà a raggiungere altre fermate”

29 Maggio 2022 12:39

“Anche con l’aiuto di mia moglie 67enne trovo difficoltà di arrivare fino alla strada Nazionale”, spiega l’anziano che prima prendeva l’autobus nei pressi di casa, ma adesso non può perché il mezzo ha cambiato tratta a causa di una buca stradale mai sistemata

A causa di una grossa buca un autobus non può più passare da via Corvo, nel quartiere di Archi. E’ quanto segnala un cittadino di Reggio Calabria, 75enne e invalido, che con quel mezzo aveva la possibilità di spostarsi facilmente. Senza quella fermata l’anziano è in difficoltà, ha chiesto aiuto tramite i canali di StrettoWeb nella speranza che il suo messaggio d’aiuto possa arrivare agli enti competenti. “Buongiorno, mi chiamo Schirripa Piero, di anni 75 invalido con difficoltà motorie – scrive l’uomo – . Davanti a casa mia in via Corvo, ad Archi, faceva capolinea l’autobus n.14. Da diversi mesi non passa più per una buca. Anche con l’aiuto di mia moglie 67enne trovo difficoltà di arrivare fino alla strada Nazionale. Conoscendo la sensibilità che avete, spero in un vostro interessamento di un ritorno alla normalità”.

Sono molti i comuni italiani che promuovono iniziative orientate all’abbattimento delle barriere architettoniche. Anche a Reggio Calabria spesso si tengono eventi su questo tema, la speranza è quindi che il grido d’aiuto del cittadino possa essere ascoltato e il suo problema risolto al più presto.