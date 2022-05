Reggio Calabria: attività dimostrativa di arrampicata, aperte le adesioni | INFO

5 Maggio 2022 19:28

Reggio Calabria: attività dimostrativa di arrampicata, questa giornata farà da introduzione ad un modo diverso di andare in montagna e di conoscerla

Il Club Alpino Italiano di Reggio Calabria organizza, per domenica 15 maggio, un’attività dimostrativa di arrampicata. “Si informano i soci e gli interessati – comunica il Cai- che, in previsione dell’attività teorico/pratica di domenica 15 maggio, sono aperte le adesioni per aderire a questa giornata che ci farà da introduzione ad un modo diverso di andare in montagna e di conoscerla. Giovedì 5 maggio il socio Antonio Marcianó sarà in sede alle ore 21:00 per fornire le prime indicazioni. Invece la presentazione completa sarà giovedì 12 maggio. Chiunque fosse interessato può contattare l’organizzatore al numero +39 328 332 4726. Chi ha inviato la manifestazione di interesse nei mesi precedenti verrà contattato nei prossimi giorni”, conclude il Cai