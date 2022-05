“La Strada incontra la Città”, domani assemblea civica per una “Reggio Calabria che non si rassegna”

31 Maggio 2022 15:15

Reggio Calabria: “La Strada”, che si trova all’opposizione in Consiglio Comunale, vuole incontrare tutta la cittadinanza che non si rassegna

Domani 1° giugno alle ore 18, presso la scalinata di via II Settembre a Reggio Calabria all’altezza del civico 53, La Strada terrà una pubblica assemblea civica: “arrivano ogni giorno, giustamente, segnalazioni di nuove problematiche e una ancor più giusta indignazione davanti a una città per tanti versi invivibile. La Strada, che si trova all’opposizione in Consiglio Comunale, vuole incontrare tutta la cittadinanza che non si rassegna, che non vuole abituarsi ad una politica chiusa nei palazzi e incapace di invertire la rotta, pur di fronte a una Reggio che si svuota ogni giorno di più, vittima di un saldo demografico impietosamente negativo da almeno due decenni. Invitiamo tutti e tutte a un dialogo franco e costruttivo. Non vogliamo sentire complimenti, ma ascoltare il cuore della città. Con la presenza del gruppo La Strada, non ci sottrarremo alle critiche e a un confronto aperto, ma ancora di più vogliamo ricostruire un’agenda dei problemi della città per lavorare a una serie di proposte fattive e guidate da una visione coerente. È questo il senso di una politica dal basso, capace di farsi interprete di una comunità che chiede solo di poter riabitare Reggio. Non serve lamentarsi dietro i social, la Politica è fatta di strada, di presenza, di contatto umano. È questa la comunità che vogliamo ricostruire insieme, perché noi non ci rassegniamo”.