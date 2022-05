Reggio Calabria, ad Arghillà ancora incendio di rifiuti | FOTO

29 Maggio 2022 08:46

Intorno alle 22 di ieri sono state date alle fiamme le montagne di spazzatura presenti nel “Comparto 1” del quartiere di Arghillà, a Nord di Reggio Calabria

Non si fermano gli incendi rifiuti a Reggio Calabria. Dopo la tragica situazione di Ciccarello, ieri sono stati i residenti nel quartiere di Arghillà a lamentare gravi disagi: intorno alle ore 22.00 infatti, le montagne di spazzatura che giacciono ai bordi della strada nel “Comparto 1” sono stati dati alle fiamme. Il fumo provocato dal rogo si è alzato molto in alto, arrivando verso le zone densamente abitate del circondario.

Scene adesso che stanno tornano a ripetersi troppo spesso, evidentemente il ritorno ai cassonetti stradali non è bastato per risolvere la situazione di emergenza in cui si trovano costretti continuamente a vivere i cittadini reggini.