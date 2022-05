Reggio Calabria, apprensione per 70enne scomparso da ore: l’appello della famiglia

20 Maggio 2022 21:21

Reggio Calabria, un uomo di 70 anni ha fatto perdere le sue tracce da Diminniti: la famiglia chiede aiuto per ritrovarlo

Apprensione a Reggio Calabria per la scomparsa di un uomo di 70 anni, Consolato Mordà, residente a Diminniti da dove si è allontanato alle 08:30 di questa mattina a bordo della propria auto, una Fiat Fiorino. L’uomo non risponde al telefono e i familiari sono molto preoccupati: le ricerche sono già in corso da parte delle forze dell’ordine, allertate dalla famiglia, che adesso ha anche chiesto a StrettoWeb di lanciare un appello pubblico chiedendo aiuto anche ai cittadini. L’ultimo avvistamento è stato in una farmacia di Campo Calabro. Chiunque lo dovesse vedere, o lo abbia visto, è pregato di contattare la famiglia al numero telefonico della figlia: 3205713505.