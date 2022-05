Reggio Calabria, annullato il concerto dei Modà previsto per il 17 maggio

4 Maggio 2022 16:39

Reggio Calabria, annullata la tappa dei Modà presso il Palasport

E’ stata cancellata la tappa del tour dei Modà prevista al Palasport di Reggio Calabria il 17 maggio. Ecco quanto si legge in una nota:“A causa di motivi organizzativi e connessi alla produzione, l’appuntamento con i MODA’, previsto al Palasport di Reggio Calabria il prossimo 17 maggio, è cancellato. Tutti gli acquirenti dei biglietti potranno richiedere il rimborso del prezzo pagato entro e non oltre il giorno 12 maggio, con le modalità indicate su www.TicketOne.it. In alternativa alla richiesta di rimborso, sarà possibile conservare il biglietto acquistato per lo spettacolo di Reggio Calabria e partecipare ad uno dei 2 concerti dei MODA’ a Catania (13 e 14 maggio), convertendo presso la biglietteria del Palasport di Catania il biglietto di Reggio Calabria. N.B.: il biglietto di Reggio Calabria potrà essere convertito in un biglietto per Catania, esclusivamente di settore parterre in piedi”.