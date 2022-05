Reggio Calabria: all’Istituto Comprensivo Radice- Alighieri la presentazione del libro “le orche e i cavalli possono essere amici”

30 Maggio 2022 18:51

Reggio Calabria: mercoledì 1 giugno 2022, alle ore 17,00, nell’area antistante l’Istituto Comprensivo Radice- Alighieri, in Via Figurella di Catona, sarà presentato il libro: “le orche e i cavalli possono essere amici”

Mercoledì 1 giugno 2022, alle ore 17,00, nell’area antistante l’Istituto Comprensivo Radice- Alighieri, in Via Figurella ,27 di Catona, sarà presentato il libro: “le orche e i cavalli possono essere amici”. Nell’ambito del percorso di “Promozione ed educazione alla lettura”, portato avanti nella nostra scuola per classi parallele, le classi seconde, dopo un esercizio di riconoscimento e comprensione delle emozioni, proprie e degli altri, guidati e supportati magistralmente dallo scrittore dott. Demetrio Verbaro, hanno scelto di affrontare il tema legato al bullismo e al cyberbullismo. Il percorso si è articolato durante l’intero anno scolastico e ha rafforzato l’idea che la scrittura può essere un mezzo per promuovere il processo di inclusione poiché permette di uscire dalla solitudine, crea confronto, comprensione, legami, ecc…. Il lavoro ha visto le classi suddivise in gruppi in cui si è deciso lo sviluppo narrativo della storia. Alcuni studenti sono stati impegnati anche a produrre elaborati grafici per realizzare la copertina del libro. La metodologia adottata ha mirato a facilitare la comunicazione tra pari favorendo l’ascolto e il rispetto delle idee altrui. È stata un’esperienza coinvolgente e costruttiva, dall’esito decisamente positivo. Riteniamo opportuno, insieme alla Dirigente scolastica avv. Simona Sapone e tutta la Comunità scolastica dell’IC Radice – Alighieri, presentare il libro elaborato. Parteciperanno all’evento, oltre allo scrittore, ai docenti e agli studenti, tutti gli “attori” coinvolti nel “Percorso di scrittura creativa” che, con abnegazione e passione, hanno portato a termine un lavoro altamente innovativo.