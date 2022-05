Reggio Calabria: al via al Museo diocesano gli appuntamenti estivi della Fabbrica dell’Arte

25 Maggio 2022 13:00

Torna al Museo diocesano l’appuntamento estivo con i laboratori creativi per bambini e ragazzi dal titolo La Fabbrica dell’Arte, quest’anno sempre al venerdì: 3 giugno, 1 e 8 luglio e 8 settembre dalle 16 alle 19 i bambini (età 5-10 anni) avranno l’opportunità di imparare divertendosi, facendo esperienza del Museo in forma ludica assieme allo staff dei Servizi educativi museali. Venerdì 3 giugno aprirà gli appuntamenti il laboratorio Dona un giardino al Museo, il I luglio sarà la volta di Note per un Museo, l’8 luglio Sulle orme di San Giorgio e l’8 settembre La collina incantata. La novità di quest’anno risiede nella proposta di un distinto ciclo di tre laboratori rivolti ai ragazzi della Scuola Media I grado (età 11-13 anni) dedicati a tre distinte tecniche artistiche (vetrate, pittura e mosaico). Venerdì 10, 17 e 24 giugno dalle 16 alle 19 Alessandro Allegra, giovane e valente artista reggino appartenente allo staff dei Servizi educativi museali, guiderà i ragazzi nelle attività dei laboratori La bottega dell’artista. Il Museo diocesano, attraverso un team di educatori qualificati e motivati, promuove da sempre iniziative didattiche rivolte ai bambini, sforzandosi di rendere la loro visita alle collezioni d’arte occasione per imparare attraverso il gioco e l’espressione della creatività. Per partecipare ai laboratori creativi è richiesta l’iscrizione contattando il n. 3387554386 (previste riduzioni per abbonamenti a più laboratori).