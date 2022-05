Reggio Calabria: al Rione Marconi nasce l’associazione “I Gitanis”

25 Maggio 2022 09:11

Reggio Calabria: nascono “I Gitanis” per un progetto di integrazione socioculturale e pulizia territoriale

Si è tenuta il pomeriggio di Martedì 24 Maggio 2022 una riunione fra un gruppo di residenti del Rione Marconi a Reggio Calabria: Gianluca Berlingeri, Damiano Bevilacqua, Nicola Berlingieri, Carmelo Berlingieri, Rocco Surace, Loredana Bevilacqua, Luigia Berlingieri, Delizia Berlingeri, Stefania Bevilacqua; all’interno della stessa è emersa la necessità di consociarsi per lavorare al fine di una maggiore integrazione sociale e culturale fra i residenti. In particolare il giovane Nicola Berlingieri ha tenuto maggiormente a ribadire un concetto chiave: – Non è più tempo di tergiversare, è arrivato il momento di lavorare tutti insieme ad una serie di iniziative volte alla pulizia del territorio ed alla socializzazione fra le diverse anime che popolano il rione. Tutti noi abbiamo Diritto ad un ambiente vivibile. – Anche Gianluca Berlingeri, promotore dell’incontro, ha voluto specificare – l’importanza dei momenti di incontro e di ritorno alle vecchie tradizioni, che oggi stanno perdendo valore partendo proprio dai momenti di coesione e di rapporto con l’ambiente circostante. – Fondamentale sarà anche il ruolo delle donne, – consociarsi serve anche, infatti, – secondo Delizia Berlingeri – ad aiutarsi nei momenti di difficoltà e a creare un clima di unione fra tutte le famiglie in modo da far crescere i bambini insieme nel rispetto della legalità e delle diverse differenze culturali che popolano il rione”. Gli stessi promotori dell’iniziativa si sono quindi riaggiornati in breve tempo per una riunione operativa nel merito della costituzione dell’associazione culturale che prenderà il nome “I Gitanis” e delle prime azioni immediate per dare subito un tocco di modernità e di pulizia al territorio.