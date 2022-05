Reggio Calabria: al Parco Ecolandia l’evento “Eco Pic Nic”

30 Maggio 2022 13:40

Reggio Calabria: l’Associazione di Promozione Sociale “Pandora”, organizza un nuovo evento “Eco Pic Nic”, il prossimo 12 giugno, a sostegno del progetto permanente Corredino Sospeso sempre, nella splendida cornice del Parco Ecolandia

Dopo il successo dell’iniziativa “Insieme per …” dello scorso novembre, l’Associazione di Promozione Sociale “Pandora”, organizza un nuovo evento “Eco Pic Nic”, il prossimo 12 giugno, a sostegno del progetto permanente Corredino Sospeso sempre, nella splendida cornice del Parco Ecolandia. Una giornata per festeggiare la bella stagione e assaporare un po’ di libertà, all’insegna del divertimento, dello sport, della musica e di tanto altro ma, soprattutto, della famiglia. Tantissime attività, laboratori e musica accompagneranno grandi e piccini tutta la giornata. Scopri il programma cliccando qui https://www.corredinosospeso.it/corredinoSospeso_120622.pdf. I bambini verranno accolti al Parco da Bing, Gufetta e Gatto Boy accompagnati da tanti animatori che li faranno divertire, potranno assistere ad un doppio spettacolo di teatro dei burattini, giocheranno alla pignatta, a basket, a scherma, proveranno l’esperienza dello yoga baby, faranno baby dance, potranno partecipare al laboratorio di pasticceria, a quello di lavorazione degli scarti del legno, di lettura creativa, di realizzazione di un libro con materiali di recupero e tanto altro ancora. Ospite speciale della giornata sarà Antonio Federico @umantàillustrata, un artista reggino, laureato e specializzato in tecniche artistiche, è apprezzato per le sue vignette ispirate a notizie di attualità. Molte di esse hanno emozionato profondamente tanto da esser condivise da milioni di persone. Ha ricevuto molti premi di carattere nazionale per essersi distinto attraverso il suo lavoro, ospite in varie fiere del fumetto ha dedicato molte delle sue pubblicazioni a temi sociali. E questa volta lo farà a sostegno del progetto Corredino Sospeso con una performance di disegno live “indossa un sorriso”. A far divertire tutti ci sarà lo Show di Saverio Riccelli, pastore calabrese diventato star di TikTok all’età di 28 anni, praticamente per caso, con i suoi video insieme a Manuè, una delle capre della sua azienda. In poco tempo, centinaia di migliaia di persone lo hanno scoperto e seguito sui social e hanno imparato a memoria il suo tormentone in dialetto: “E cumu Iamu?” I suoi sketch con gli amati amici a quattro zampe sullo sfondo della campagna fanno il pieno di like, tanto da aver attirato l’attenzione de Le Iene, che lo ha incontrato di persona per raccontare la sua storia! Mentre a far ballare, soprattutto i grandi, ci sarà un concerto live dei “Briganti Italiani”. Tantissime le associazioni, gli enti, gli artisti ed aziende che, come sempre, hanno dimostrato sensibilità nei confronti del progetto Corredino Sospeso mettendosi in gioco per organizzare “Eco Pic Nic”. Il biglietto d’ingresso, per l’intera giornata, ha un costo di € 5.00, a partire dai 3 anni d’età. La partecipazione ad ogni singolo laboratorio, invece, prevede un contributo minimo libero a partire da 2€ a bambino (oltre al biglietto d’ingresso). Si tratta di un contributo simbolico corrispondente all’acquisto di 10 pannolini per i bimbi seguiti dal progetto Corredino Sospeso.

Per partecipare ai laboratori è necessario inviare una richiesta d’iscrizione entro e non oltre il 5 giugno cliccando qui https://forms.gle/5QJRVcaVYQakQsQj9.

Per aiutare ad organizzare al meglio tutta la giornata ti chiediamo di compilare questo modulo https://forms.gle/A1YqVGJwweJR3hkJ9.

Per tutte le informazioni si può scrivere un messaggio, no audio, su whatsapp al 327 321 45 62 (il numero non è abilitato alle chiamate).

Seguici sui nostri account social (https://www.facebook.com/corredinosospeso e https://www.instagram.com/corredinosospeso/), ogni giorno ti sveleremo ogni singolo aspetto dell’Eco Pic Nic.