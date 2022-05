Reggio Calabria: al Liceo Volta il convegno “La lingua greca: l’invenzione che cambiò il mondo. Per sempre.”

6 Maggio 2022 15:45

Domani, l’Aula Socrates del Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Reggio Calabria, ospiterà il convegno “La lingua greca: l’invenzione che cambiò il mondo. Per sempre”

Sabato 7 Maggio, alle ore 10.00, l’Aula Socrates del Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Reggio Calabria ospiterà il convegno “La lingua greca: l’invenzione che cambiò il mondo. Per sempre”, evento organizzato in collaborazione con il Centro di Lingua e Cultura Ellenica “ELLENOMATHEIA” di Reggio Calabria. La Grecia è il luogo delle nostre origini e nella sua lingua hanno preso forma la nostra cultura e la nostra civiltà. Relatori dell’evento saranno il Professore Marco Galdi, Docente di Diritto Pubblico e Amministrativo presso l’Università degli Studi di Salerno, Presidente della Società Filoellenica Italiana; la Dottoressa Eleni Anastasiadou, PhD in Medicina Sperimentale, Sapienza Università di Roma; La Professoressa Anna Maria Borrello, Docente di Materie Letterarie al Liceo Scientifico “A. Volta di Reggio Calabria. Moderatrice dell’incontro la Professoressa Vasiliki Vourda, Archeologa, Presidente del Centro di Lingua e Cultura Ellenica “ELLENOMATHEIA”. Introdurranno i lavori il Dirigente Scolastico del Liceo Volta, Professoressa Maria Rosa Monterosso e l’Assessora all’Istruzione e alle Minoranze Linguistiche, Città di Reggio Calabria, Architetto Lucia Nucera.