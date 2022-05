Reggio Calabria: al centro civico di Ravagnese un corso di Alta Formazione dell’Accademia di Scienze Forensi

9 Maggio 2022 12:31

Reggio Calabria: appuntamento mercoledì 11 maggio alle 9.30 per l’avvio dei lavori. Saranno presenti il sindaco ff Paolo Brunetti e l’Assessora alla Polizia Locale Giuggi Palmenta

Mercoledì 11 Maggio a Reggio Calabria presso il Centro Civico di Ravagnese si terrà un corso di Alta Formazione in materia di Polizia Stradale e Giudiziaria. L’evento organizzato dall’Accademia di Scienze Forensi, in partenariato con il Comune di Reggio Calabria-Comando Polizia Locale, annovera tra i relatori i massimi esperti in materia.

Saranno infatti presenti il Generale dei Carabinieri, già Comandate del R.I.S. di Parma Dott. Luciano Garofano e Franco Morizio, già comandante della Polizia Locale, tra i massimi esperti di infortunistica stradale e rilievi di polizia giudiziaria in ambito nazionale.

Il Corso, già sold-out atteso l’alto numero degli iscritti, prevede una sessione mattutina di natura eminentemente teorica, ed una pratica, che si svolgerà nel pomeriggio con simulazioni su strada ed al chiuso con la tecnica della “simulation scene crime”.

Il programma dei lavori prevede, tra le altre cose, a partire dalle 9.30, il saluto istituzionale del sindaco facente funzione del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e dell’Assessora alla Polizia Locale Giuggi Palmenta. Sarà presente inoltre, per il doveroso supporto, la Croce Rossa Italiana.

Qui il programma completo dell’evento: https://polizialocale.org/corso-di-alta-formazione-reggio-calabria1/.