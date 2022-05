Reggio Calabria: accorto tra Confartigianato e agenzia Soluzione Lavoro

14 Maggio 2022 11:06

Confartigianato Reggio Calabria amplia la presenza sul territorio e la gamma dei servizi offerti ai propri soci

E’ stata sottoscritta nei giorni scorsi l’intesa tra Confartigianato Reggio Calabria e l’agenzia Soluzione Lavoro durante la riunione del Consiglio direttivo dell’organizzazione guidata dal Presidente Salvatore Ascioti. Presente per Agenzia Soluzione Lavoro il dott. Giovanni Aricò. Confartigianato mette un altro importante tassello per migliorare la presenza sul territorio al fianco delle imprese associate e soprattutto la qualità dei servizi offerti, con particolare attenzione al tema delle politiche attive del lavoro e della formazione: “il mercato del lavoro è in continuo e veloce mutamento e le imprese chiedono formazione, profilazione, ricerca di personale, per non perdere competitività. Con l’intesa sottoscritta, Confartigianato e Soluzione Lavoro vanno oltre. Non solo l’offerta di servizi qualitativi ed al passo con le richieste delle imprese, con un pool di professionisti dedicati, ma Servizi Lavoro diventa sede cittadina Confartigianato per sviluppare tutti i servizi che l’associazione offre alle piccole e medie imprese e aumentare la rappresentatività presso tutte le istituzioni. Il direttivo dell’associazione ha infatti deliberato la nascita della delegazione comunale Confartigianato presso la sede della associazione Soluzione Imprese implementando dunque le occasioni di assistenza ed affiancamento alle imprese”.

“Abbiamo voluto questa intesa – ha dichiarato il presidente di Confartigianato Reggio Calabria Salvatore Ascioti – non solo per aumentare la nostra già capillare presenza sul territorio al fianco delle imprese, ma soprattutto per offrire nuovi servizi, qualificati e al passo con le richieste delle imprese. Oggi, più di ieri, è importante investire sul capitale umano, formare le figure professionali che siano in linea con le richieste delle imprese, investire sui giovani offrendo loro le opportunità di restare nella propria terra”.

Giovanni Aricò, nel suo intervento, ha ringraziato il Presidente Ascioti e il Direttivo della Confartigianato per l’intesa sottoscritta che certamente offrirà nuove opportunità alle imprese Reggine e Calabresi aderenti alla Confartigianato con ulteriori servizi altamente professionali. “Nello specifico – ha dichiarato Aricò – , le imprese ed i disoccupati, tramite Soluzione Lavoro, Agenzia per il Lavoro, avranno la possibilità di utilizzare tirocini extra curriculari con i bandi regionali: Attiva Calabria, Garanzia Giovani, nonché tirocini liberi. Inoltre con l’Ente di Formazione, accreditato dalla Regione Calabria, che entrerà a fare parte della rete di Confartigianato Calabria, possiamo realizzare corsi di pre qualifica, qualifica, di riqualificazione professionale tramite fondi interprofessionali, nonché la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Infine essendo anche soggetto attuatore dall’Ente Nazionale Microcredito, implementiamo le possibilità per i giovani e meno giovani, di realizzare la propria idea imprenditoriale, anche con un corso gratuito di accompagnamento alla creazione d’impresa, per giovani fino a 35 anni, a seguito del quale sarà redatto un business plan da utilizzare per la richiesta di finanziamento “Resto al Sud” o altri bandi regionali e/o nazionali”.