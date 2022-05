Reggio Calabria, l’8 maggio è la “Giornata dell’Incontro”: eventi e attività per valorizzare Santa Caterina

4 Maggio 2022 12:57

Domenica 8 maggio, presso la Piazza Enza ed Iliano Sant’Ambrogio situata nel quartiere di Santa Caterina, avrà luogo la “Giornata dell’Incontro” 1ª edizione organizzata dall’associazione “Noi per Santa Caterina”

Domenica 8 maggio 2022 dalle ore 10.00, l’associazione “NOI PER SANTA CATERINA” organizza, presso la Villetta S. Caterina, denominata Piazza Enza ed Iliano Sant’Ambrogio, la GIORNATA DELL’INCONTRO I EDIZIONE con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e con il contributo e il supporto di Istituzioni, Enti e Associazioni.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il coinvolgimento dei cittadini e di tutti gli attori interessati al progetto di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e socio-economico del quartiere. É molto ricco il programma che, a partire dalle ore 10.00, animerà la villetta: attività sportive e laboratoriali a cura del Comitato dei Genitori dell’I.C. “Falcomatà-Archi” e dell’International House British School; attività di sensibilizzazione e divulgazione ad opera dell’Unicef, Amnesty International, Associazione Microcitemici e Teknoservice; mostra grafica e pittorica offerta da Libera Accademia; animazione per i bambini a cura del gruppo scout RC8, valorizzazione del patrimonio verde esistente in villetta grazie all’intervento di Anima Green – sei tu; esercizi di rally -obedience e mini percorso agility dog presso l’area dedicata, condotti e guidati dalle educatrici cinofila Stefania Furnari e Valentina Giuffrè.

Alle 16.45 Santa Messa, celebrata dal parroco di Santa Caterina, don Ernesto Malvi, figura di intenso spessore spirituale, che ha contribuito, insieme alla comunità parrocchiale, in modo significativo al rafforzamento dell’iniziativa. Sarà dato il via al progetto tendente al recupero di “Luoghi e persone della memoria” con la posa della prima tabella commemorativa intestata alla Signora Neri che sarà “scoperta” nel corso della manifestazione e successivamente ci sarà la presentazione ufficiale del Notiziario on line Info Time “NOI” SOCIal.

Nel corso dell’evento ci sarà, inoltre, la consegna di “targhe di benemerenza” alle famiglie di concittadini del quartiere che si sono contraddistinti per il loro operato: Don Pino D’Agostino, per il suo impegno pastorale; coniugi Enza e Eliano Sant’Ambrogio con i loro figli Mario e Franco per aver sostenuto fortemente la cultura dello sport e dell’aggregazione; pasticciere Giuseppe Malavenda cui va riconosciuto il merito di aver promosso prodotti tipici artigianali, conosciuti e apprezzati anche all’estero.

É opportuno sottolineare che l’evento è reso possibile grazie anche al valido supporto di altri partner, quali: Agesci RC8 di Santa Caterina; Società sportiva Lumaka; Vigilanza privata denominata Falchi dello stretto; Victorias House scuola di cucina; Asd Bri ritmica; Scuola di danza dance in park; studio fotografico fotografando, Circolo Ricreativo “L. Gallo”. Chiuderanno la serata il cabarettista Pasquale Caprì e la Band musicale “Vintage”.

Il presidente dell’Associazione Noi per Santa Caterina, Giuseppe Serranò, dichiara con orgoglio: “domenica 8 maggio sarà una giornata speciale, ricca di attività dedicate ai concittadini, ma anche di momenti di coesione e condivisione, nei quali ritrovare la serenità e la voglia di stare insieme”. “Un’occasione ideale – conclude Serranò – per riscoprire, apprezzare e promuovere la rinascita di un quartiere unico. Sollecitiamo, pertanto, tutti i corrionali a partecipare alla manifestazione e a collaborare con “NOI” per il bene del nostro territorio”.