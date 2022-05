Reggio Calabria, il 5 giugno “Le Motte antiche”: un viaggio in bici tra storia, paesaggi e divertimento

28 Maggio 2022 14:23

Il 5 giugno in sella con il CSI di Reggio Calabria per l’evento “Le Motte antiche”: un viaggio in bici tra storia, paesaggi e divertimento

Il CSI di Reggio Calabria presenta “Le Motte antiche”: un percorso cicloturistico, enogastronomico e culturale che coinvolgerà, Domenica 5 Giugno, tantissimi appassionati del territorio reggino. Insieme ai volontari e soci della ASD Aspromontebike e AsproClimb5k, è pronto un viaggio in bicicletta, con un percorso suggestivo alla riscoperta delle fortificazioni reggine, un insieme di strutture architettoniche di epoca bizantina che costituiscono quello che fu il sistema di difesa della città e del suo territorio storico, che in tempi diversi ebbe necessità, a causa della propria configurazione geografica, di dotarsi di particolari strategie di tutela.

Sulle colline sopra la città di Reggio Calabria sorgevano le esattamente sei “Motte”: Motta Sant’Agata, Motta Rossa, Motta Anomeri, Motta San Cirillo, Castello di Sant’Aniceto, Castello di calanna. I partecipanti, tanti già gli iscritti, intraprenderanno questa escursione in sella alle biciclette vivendo un’esperienza divertente che appagherà corpo, mente e spirito attraverso la visita, prevista per l’occasione, di Motta Sant’Agata (L’antica rupe della città di Motta Sant’Agata, si erge a 400 metri s.l.m., in prossimità delle frazioni di San Salvatore, Cataforio e Mosorrofa), dove riceveremo una calorosa accoglienza da parte della Pro loco di San Salvatore e di Motta Anomeri dal greco Anomeris, ubicata nell’area attuale di Ortì, nei pressi di Monte Chiarello. Si erge a circa 680 s.l.m. e venne distrutta a causa delle continue rivolte intorno al 1463 circa.

L’area di Monte Chiarello, di proprietà della società SATES srl, è stata messa gentilmente a disposizione per il giorno della gara a esclusivo utilizzo sportivo e per gli eventi a esso correlati. Sul sito ci saranno il Presidente del CSI Reggio Calabria Paolo Cicciù e il Presidente dell’ASD Aspromontebike Fabio Lombardi che insieme ai tanti volontari allestiranno uno spazio degustazione a base di frutta sia fresca che secca e squisiti dolci, quest’ultimi prodotti e offerti per l’occasione dall’Hotel Centrale di Gambarie d’Aspromonte. Al culmine della giornata a tutti i partecipanti iscritti all’iniziativa verrà consegnato un gadget (scaldacollo) ricordo della giornata.

Il percorso di difficoltà medio alta con 1500 d+ per 55 Km, aperto a tutti, si svolgerà lungo strade con fondi variabile, transiteremo attraverso asfalto, sentieri, sterrati, carrarecce e guadi. Sarà un’occasione per il ciclista di vivere la bicicletta da un punto di vista culturale, salutare e di tutela dell’ambiente.

Appuntamento, il 5 Giugno, nella centralissima piazza Indipendenza a Reggio Calabria. Raduno fissato per le ore 7.30, partenza prevista per le 8.00.