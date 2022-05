Reggio Calabria, domenica 29 maggio il “4 Season Defilè Artistico” | INFO e DETTAGLI

25 Maggio 2022 11:42

Domenica 29 maggio, presso la Sala Locale Scuola di Ballo “Fenix” sito in Via delle Industrie, 21 a San Gregorio (RC), si terrà il “4 Season Defilè Artistico”

Abbracciando il Mondo intero. La neonata AC Star Award- Fashion Event con Presidente Marlena Donatella Maimone, reduce dalla partnership con la “The Best Model Of Europe” di Rosario Stagno consolidata di recente a Dubai all’interno dell’International Fashion Festival e dopo il gran successo ottenuto a Caposperone con la Masterclass di moda e portamento, torna alla ribalta con un evento esclusivo denominato “4 Season Defilè Artistico” il quale abbraccia, per la prima volta, moda e danza. La location che ospiterà questo evento, domenica 29 maggio, sarà la Sala Locale Scuola di Ballo “Fenix” sito in Via delle Industrie, 21 a San Gregorio (RC). A curare le coreografie di ballo è il Maestro Davide Pezzimenti mentre portamento e defilé sono a cura della Docente e Vice Presidente Star Award Irma Imedadze.

Gli outfit colorati e ricercati, in perfetta linea con le “4 season” sono a cura dei brand, partner ufficiali: Antica Sartoria by Giacomo Cinque, Dolce Cuore Chic e Scikkissimi di Enza Dattola, La Cler e Micifur; gli Sponsor ufficiali sono: Autofficina B&P dei F.lli Frascoli, Rosticceria d’Autore Biondo e il bar ristorante pizzeria II Break. Tandem, Dolce Cuore Chic, Christie’s Gioielleria e Caposperone metteranno in palio un premio per il sorteggio che avverrà nel corso della serata. La sezione riguardante il beauty per i protagonisti dell’evento è curata da: Docente Susy Meduri (Make up Artist) e Adriana Albanese, il parrucco dalle Hair Stylist “Le 4Forbici x il successo” by Rosalba e Ilaria e Santina Destefano. Gli ospiti professionisti, di calibro internazionale, Veronica Palacios e Javier Guiraldi esibiranno il loro talento attraverso le suggestive Danze Argentine e perfomance di spessore, saranno presenti anche le danze dei piccoli campioni italiani Chiara D’Agostino e Cristian Condello.

A riprendere l’evento saranno le telecamere di Graziano Tomarchio e la fotografia curata da Antonio Sollazzo. Le intenzioni, nonché lo scopo di questa associazione in continua crescita, si sta arricchendo passo dopo passo con formule esclusive e confronti internazionali per offrire una formazione professionale ed un seguito agli aspiranti modelli che partono dalla realtà locale.