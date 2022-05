Reggio Calabria: 2° posto per l’Andrea Maria nel Campionato di Nuoto Regionale di Primavera ASI

9 Maggio 2022 11:57

Si è svolto ieri a Reggio Calabria presso il Parco Caserta il Campionato di Nuoto Regionale di Primavera ASI

Sei le squadre provenienti dalle province calabresi per un totale di quasi 200 atleti. Tra queste l’Arvalia Nuoto Lamezia con la quale la compagine Reggina lotta da inizio anno per il primo posto. L’ Andrea Maria era riuscita in un primo appuntamento a dicembre a tenere testa alla compagine Lametina, vincendo proprio in casa loro il Trofeo Bartolo Furfaro. In un secondo appuntamento a Febbraio Andrea Maria arrivava con qualche atleta in meno e l’Arvalia vinceva il primo posto della coppa ASI 2022.

Ieri la squadra reggina era agguerrita per cercare di conquistare in casa propria il primo posto che peró é sfuggito. La delusione é a metà poiché ha avuto la grande soddisfazione di coinvolgere in questa manifestazione gli atleti più promettenti della propria scuola nuoto. Grandi emozioni quindi tra tutti i tecnici ,i genitori e i piccoli atleti, che si sono cimentati nelle varie gare durante la giornata, e, appunto anche se la coppa non è stata quella più grande, per la presidente Milena Calarco la soddisfazione resta immensa.

“Vedere i nostri piccoli allievi,che fino a qualche mese fa imparavano i fondamentali del nuoto cimentarsi oggi in una gara e confrontarsi con altri atleti da tutta la regione è stata una soddisfazione forse più grande dell’eventuale primo posto. Il percorso è lungo ma la voglia, la passione e la forza di volontà sono tante da poterlo percorrere tutto.