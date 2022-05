Un mondo incantato per i bimbi di Reggio: sabato 14 maggio l’evento al Parco Ecolandia | INFO E ISCRIZIONI

9 Maggio 2022 17:07

L’iniziativa per i bambini dai 6 agli 11 anni si svolgerà con la partecipazione di IH British School Reggio Calabria

Uno splendido evento per i più piccoli si svolgerà sabato 14 maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Parco Ecolandia. La IH British School Reggio Calabria ha invitato tutti bambini di età compresa tra 6 e 11 anni a partecipare ad un’avventura indimenticabile. Da Harry Potter a Robin Hood, passando per Hobbit: si andrà alla scoperta di terre magiche e creature curiose. Durante questo evento, i partecipanti faranno un viaggio attraverso i seguenti amati racconti dove dovranno completare una serie di compiti o attività prima di passare alla tappa successiva. La partecipazione all’evento è gratuita, ma l’adesione è obbligatoria entro il 12 maggio in quanto i posti sono limitati – https://www.britishschoolrc.com/ecolandia. Una giornata diversa e di giochi all’aria aperta e in un “parco incantato”.