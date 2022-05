Il reggino Antonino Polimeni tra i migliori avvocati d’Italia per il Sole24Ore

16 Maggio 2022 13:12

E’ uscita oggi la consueta classifica degli sudi legali migliori d’Italia stilata annualmente dal Sole 24 Ore ed il foro reggino stamattina si è svegliato con la presenza di un suo iscritto nell’elenco del noto quotidiano nazionale.

Polimeni. Legal, studio reggino, con sede anche a Milano e a Roma, ha infatti ottenuto il prezioso riconoscimento nella categoria “Cybersecurity e privacy”.

Guidato dall’avv. Antonino Polimeni, lo studio premiato è il ramo digital di uno studio più strutturato, lo studio Polimeni e Cotroneo, attivo anche in altre aree di diritto Civile e Amministrativo. Antonino Polimeni è uno dei personaggi più noti del mondo digitale italiano, autore di due libri, avvocato cassazionista, formatore, mediatore, relatore o moderatore ai principali eventi di settore.

Data Protection Officer per numerose aziende in tutta Italia, si occupa di privacy da oltre 15 anni.

“E’ un riconoscimento che ci fa molto felici, anche e soprattutto perché non è stato stimolato in alcun modo da parte nostra e viene assegnato da una società tedesca secondo criteri oggettivi. Non possiamo che ringraziare e portare a casa” ci racconta l’avv. Polimeni.

“La nostra forza è il gruppo di professionisti di Polimeni.Legal, pieno di passione per la nostra materia: il diritto di Internet in primis, insieme alla privacy e al copyright. Forse hanno premiato la passione, perché devo riconoscere che di quella ne abbiamo tanta, questo posso dirlo perché la vedo quotidianamente negli occhi dei miei collaboratori”.