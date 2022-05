Reggina, ufficiale: il dott. De Lillo amministratore unico del club

30 Maggio 2022 15:40

La nota del club amaranto

La Reggina ha comunicato che in data odierna il dottor Fabio De Lillo è stato nominato amministratore unico del club. “Attraverso la suddetta nomina, si intende rispettare il termine del 31 maggio 2022, inerente l’approvazione del bilancio di esercizio con riferimento alle scadenze federali, ed al contempo garantire la continuità tecnica e manageriale nell’arco delle prossime settimane”, si legge nella nota stampa diramata della società.

Come da noi anticipato qualche giorno fa è quindi arrivata l’ufficialità. De Lillo è al lavoro affinché in queste ore sia presentata tutta la documentazione in tempo e in regola e quindi questa possa essere propedeutica ai nuovi orizzonti che si apriranno a partire dal mese di giugno, ovviamente relativi al passaggio della società a nuovi proprietari.