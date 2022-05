Reggina, è terminata la “marcia” dei tifosi. Le istituzioni: “non molleremo” | FOTO e VIDEO

15 Maggio 2022 19:56

Foto e video del corteo dei tifosi amaranto partito da Piazza Duomo e appena concluso. Obiettivo? Chiedere a gran voce la salvezza della Reggina

E’ terminato il corteo dei tifosi amaranto per chiedere a gran voce la “salvezza della Reggina“. Dopo la partenza da Piazza Duomo intorno alle 17.30, il percorso è proseguito fino a Piazza De Nava, prima del ritorno e dell’arrivo a Piazza Italia, dove gli ultras hanno incontrato le istituzioni.

Una “marcia” intensa, in cui i tifosi hanno animato il centro cittadino come fossero in Curva. E infatti sembrava di essere allo stadio: cori, striscioni, sciarpe e bandiere. E i cittadini, anche loro, seppur non ultras, ammaliati dalla bellissima atmosfera, tra sorrisi e telefoni pronti a riprendere. Ci sono anche i più piccini, che ammirano con stupore una giornata che, se non nascesse con lo scopo di chiedere la salvezza del club in un momento drammatico, sembrerebbe registrare i festeggiamenti per una promozione.

“Non vi possiamo dare determinate garanzie perché dobbiamo rispettare alcuni passaggi – ha detto il Sindaco Brunetti a Piazza Italia al termine del corteo – La Perna ci ha detto che ci sarà un nuovo amministratore unico per approvare il bilancio del 31 maggio. Da lì si apriranno nuove prospettive, c’è più di una voce vera sui gruppi interessati. Ovviamente non possiamo dire chi, come e quando ma al momento forse non è neanche utile saperlo. Abbiamo chiesto alla Perna garanzie sull’iscrizione. Stiamo vigilando insieme al Sindaco Versace e di certo non arretreremo, siamo qui accanto a voi”.

“Cosa faremo? Noi abbiamo già dato delle rassicurazioni alla Perna sugli impianti cittadini e di nostra proprietà – le parole del Sindaco metropolitano Versace – State facendo un lavoro lodevole, noi non molleremo per arrivare con le carte a posto al 31 maggio. Sì può arrivare all’iscrizione anche senza un’ufficialità di cessione. Dal 23 giugno in poi si apre una nuova fase in cui ci dovremo mettere da parte”.

“Se siamo qui è perché ci teniamo e siamo disposti a morire per la Reggina”, il grido che si è alzato dai tifosi. “Mi sento questa maglia addosso, voglio il meglio per la Reggina”, ha detto Denis, presente alla manifestazione. “German Denis uno di noi”, ha risposto la tifoseria.