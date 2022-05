Reggina, Praticò: “non mi aspettavo l’arresto di Gallo, adesso il primo scoglio è il 16 maggio. Nella mia gestione ricordo tanta gente squallida”

5 Maggio 2022 19:14

L’intervista di StrettoWeb all’ex Presidente della Reggina Mimmo Praticò, che si dice “sorpreso” per l’arresto di Luca Gallo e riavvolge il nastro anche con alcuni aneddoti legati alla sua gestione

“Sono rimasto sorpreso. L’ho appreso dai miei figli. Sapevo dei debiti, annunciati da lui, ma non pensavo a questo”. Mimmo Praticò commenta così, a StrettoWeb, la notizia relativa all’arresto del Presidente Luca Gallo. La nostra redazione lo aveva chiamato al telefono questa mattina, prima del “trambusto”, per confrontarsi con lui su alcuni temi legati al mondo Reggina, ma ha rimandato: “ora non posso, richiamo dopo”. E in tutto ciò, la flash news che ha sconvolto l’ambiente amaranto e non solo.

“La Reggina è fuori da ogni argomento, ma in qualche modo potrebbe essere coinvolta”, dice, in relazione al fatto che le conseguenze potrebbero essere comunque importanti per quanto riguarda il futuro societario: “il 16 maggio potrebbe rappresentare un esame importantissimo per il club”, con le scadenze federali. Com’è noto, infatti, l’amministratore giudiziario Katiuscia Perna si occuperà di gestire la situazione fino a nuovi sviluppi. “Bisogna vedere se il Presidente, che fino a oggi ha pagato gli stipendi, ha denaro in cassa. Da quello che mi risulta pare non ci siano cifre che possono fare fronte agli stipendi importanti”, ha aggiunto.

“Nuovi imprenditori interessati alla Reggina? Chi vuole investire nel calcio?”

Come precisato in altra pagina, nell’approfondimento relativo agli scenari futuri, al di là delle imminenti scadenze che l’amministratore dovrà gestire, l’unica maniera per poter garantire una certa stabilità sarà probabilmente la cessione ad altro o altri soggetti, possibile in quanto la Reggina non è coinvolta nella misura cautelare: “nuovi imprenditori pronti a rilevarla? Pur volendolo fare, si deve essere bravi a disputare un campionato coi giovani spendendo 5-6 milioni. Ma i costi ci sono. Per gli steward, ad esempio, sono 40 mila euro a partita, che per 20 fa 800 mila euro. A chi conviene investire nel calcio?”, si domanda. “Forse nelle grandi società, ma poi? Estremizzando all’interesse, magari, non di un imprenditore locale, ma di un fondo, mi chiedo sempre in che mondo questi possa avere un interesse, in una città come Reggio, salvo che non voglia investire in un grande albergo, ad esempio, o in terreni per impianti sportivi”.

E le tempistiche? Abbiamo già detto come siano strette, ma per Praticò è una questione che non si può provvedere con certezza:“nel nostro caso – spiega in riferimento alla cessione dalla sua famiglia a Gallo – la mattina alle 10.50 non conoscevamo queste persone, alle 15 poi mi chiama mio figlio e mi dice che volevano chiudere. In queste cose non ci sono tempistiche”. Su questi argomenti l’ex Presidente chiarisce: “da gennaio a giugno c’erano 800 mila euro di contributi dalla Lega, che ci avrebbero permesso di coprire le spese e di chiudere nel migliore dei modi il campionato, trovando altre persone con più calma. Siamo stati costretti, però, da una serie di circostanze. Dunque, dico, per quello che è la mia esperienza, che potrebbero esserci novità domani come può essere che non si faccia vivo nessuno da qui a prossimi tre mesi”. E quando gli si fa notare che c’è contrasto tra le indiscrezioni su imprenditori societari e le smentite di Gallo, afferma: “se fossi nei panni di chi dice che aveva presentato una proposta e non è stata accettata, uscirei allo scoperto per dire chi sono. Non starei zitto, ma spesso c’è la politica dello sfruttamento delle situazioni negative”.

I problemi però, fa notare Mimmo Praticò, non solo sono economici, ma anche burocratici: “da qui ai prossimi due mesi ci sono delle scadenze anche di documentazione da presentare per l’iscrizione al campionato, è un iter lungo. I tempi sulla carta sono ristretti, a fine aprile si deve già presentare una parte di documentazione, che va dal manto erboso ai campo in cui allenarsi e così via. Poi c’è questo indice di liquidità, io lo trovo molto positivo”.

Da Benedetto a Mancini, tutti gli imprenditori che si sono avvicinati prima di Gallo

Ed è qui che Mimmo Praticò svela un fatto relativo ad altri imprenditori che avevano bussato alla sua porta prima di Gallo. Tra questi c’è quel Benedetto Mancini molto discusso in queste settimane a Catania, per essersi avvicinato salvo poi non rispettare le scadenze: “l’ho incontrato, voleva la Reggina”, confessa Praticò. “Siamo stati a pranzo in un posto bellissimo, abbiamo dato disponibilità e a domanda abbiamo risposto, come fatto con tutti”. Nulla di fatto, così come con Moratti, su cui Praticò fa alcune precisazioni: “il figlio di Moratti è venuto a Reggio, ha visto lo stadio, il Sant’Agata, presentato in modo anonimo da un Avvocato di Reggio; gli è piaciuto tutto, ha parlato di cose importanti, poi nel pomeriggio ha stretto la mano a mio figlio e ha preso il volo per Milano. Se i Moratti fossero stati interessati, il figlio avrebbe detto: ‘quanti sono gli stipendi da pagare? Intanto procediamo, come garanzia, e poi vediamo'”.

Poi arriva Gallo, è storia nota. Ma anche qui l’ex patron chiarisce alcuni aspetti: “quando chiudemmo il 18 dicembre il preaccordo con Gallo, lui non pagò direttamente gli stipendi ai calciatori ma diede un prestito alla famiglia Praticò affinché avesse la disponibilità per pagare. Quella Reggina – tende a chiarire – non è mai fallita e non sarebbe mai fallita. Gallo dice oggi che non c’erano i palloni quando è arrivato, ma noi gli abbiamo lasciato 50 mila euro di merce dalla Legea e 150 mila euro per l’anno successivo. Il Presidente è stato bravissimo ma si è sempre fatto raccontare le carte e non le ha mai lette e questo lo pagherà a caro prezzo. L’Avvocato Grassani, invece, avrebbe ricevuto le sue spettanze, 80 mila euro, dalla Lega: un terzo a dicembre, un terzo a gennaio e uno a febbraio, ma non ha accettato. Io penso che sia stato spinto da persone di Reggio a farci fallire“, chiosa senza problemi.

La firma di Massimo Mariotto e il dietrofront improvviso

Un momento difficile, quello di queste ore, proprio come lo era precedentemente alla cessione a Gallo. E Praticò ricorda alcuni passaggi: “negli ultimi mesi ci avevano abbandonato tutti, come se avessimo la peste. Il Sindaco della città, a cui avevo chiesto di intervenire per spendere una parola con Grassani, ci ha risposto: ‘io non lo conosco, non posso fare nulla‘. Non so il perché di quella risposta, che mi ha lasciato stupito. Mi ha solo detto: ‘io conosco un DS, che conosce Grassani, e potrebbe intervenire lui’. Lui, quel DS, dopo un anno di gestione da 3 milioni, voleva fare il salto in alto prendendo giocatori importanti, con un budget aumentato del 30%, tra cui anche il suo. Abbiamo avuto gente accanto squallida, in tutti i settori. Proprio stamattina riflettevo su tutte le persone che abbiamo avuto, ne salverei due che non hanno ruoli tecnici e forse me ne sfugge uno, tre. Gli altri hanno fatto quello che hanno voluto”. Proprio su questo, Mimmo Praticò chiude svelando un aneddoto sulla scelta di Massimo Mariotto: “era pronto a firmare come DS, io lo avevo scelto, con un contratto da 30 mila euro, ma a metà corridoio della mia sede, prima di presentarlo ai soci, mi chiama e mi dice: ‘non ti dispiacere però rinuncio, perché un nostro socio sta facendo la squadra a mia insaputa con un DS siciliano”.