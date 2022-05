Reggina, invasione amaranto: in 2 mila in centro, a breve incontro con le istituzioni | FOTO e VIDEO

15 Maggio 2022 17:44

Prosegue la “marcia” dei tifosi della Reggina per tutto il Corso Garibaldi

Atmosfera calda in centro. Da Piazza Duomo, cuore di Reggio Calabria, è partito il corteo dei tifosi amaranto per “salvare la Reggina“. L’annunciata “marcia” degli ultras proseguirà per tutto il Corso Garibaldi, l’arrivo sarà a Piazza Italia per l’incontro con le istituzioni, alle ore 19. L’obiettivo è gridare ai quattro venti l’amore per questa maglia, con il forte appello affinché il sogno non finisca.

Lo scenario è bellissimo, da sogno. “Reggina Alè, forza amaranto”, cantano i tifosi, sono circa 2 mila, che avanzano verso Nord tra cori, striscioni, bandiere e tamburi. Reggio Calabria c’è, la tifoseria c’è e sta facendo sentire la propria voce. Di seguito foto e video.