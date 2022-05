Reggina, Piazza Duomo comincia a riempirsi: tutto pronto per la “marcia” dei tifosi | FOTO e VIDEO

15 Maggio 2022 17:19

E’ tutto pronto per il corteo dei tifosi amaranto al grido di “salviamo la Reggina”: ci sono già i primi tifosi a Piazza Duomo, luogo di partenza

“Salvare la Reggina“. Questo l’obiettivo non solo degli addetti ai lavori che se ne stanno interessando direttamente, ma anche e soprattutto dei tifosi amaranto, che più di ogni altro hanno a cuore questa squadra, anzi questo club, questi colori, la sua storia e la sua magia. Mentre si attendono importanti novità sul fronte societario, il cui futuro è in bilico dopo l’arresto di Luca Gallo, gli ultras vogliono far sentire la propria voce con l’annunciato corteo per il centro cittadino. Partenza prevista alle 17.30, da Piazza Duomo, proprio lo stesso luogo in quei due anni fa circa si concentrarono i festeggiamenti per il ritorno in Serie B dopo 6 anni. E proprio a Piazza Duomo sono già arrivati i primi tifosi, con sciarpe e bandiere amaranto al seguito e l’inno amaranto “Vai Reggina” in sottofondo. E’ tutto pronto per l’inizio della “marcia”. “Salvate la nostra Reggina”, è il coro degli ultras, che stanno animando Piazza Duomo per la partenza. I tifosi hanno acceso i primi fumogeni, sembra di essere in Curva. Esposto anche uno striscione sulla pavimentazione di Piazza Duomo: “salviamo la Reggina”, è la scritta. Di seguito le interviste al capo ultrà Lubrano e allo storico Carminello. Tutte le foto a corredo dell’articolo.