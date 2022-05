Reggina, è il giorno del corteo: pomeriggio la “marcia” dei tifosi per salvare il club

15 Maggio 2022 10:11

Questo pomeriggio la “marcia” dei tifosi della Reggina sul Corso Garibaldi: l’obiettivo è quello di chiedere la salvezza del club, che vive giorni difficili dopo l’arresto del Presidente Luca Gallo

Da Piazza Duomo a Piazza De Nava, per tornare poi a Piazza Italia e incontrare le istituzioni. Questo pomeriggio si terrà la tanto annunciata “marcia” dei tifosi della Reggina sul Corso Garibaldi, a Reggio Calabria, con l’obiettivo di chiedere la salvezza del club dello Stretto, che sta vivendo giorni difficili in seguito all’arresto del Presidente Luca Gallo. La partenza è prevista per le 17.30, con l’appuntamento a Piazza Duomo (inizialmente era prevista a Piazza Garibaldi).

“Raccomandiamo a tutti la massima collaborazione e di portare con sé un vessillo amaranto – si legge nella nota dei Diffidati Liberi – Mai avremmo pensato di dover scendere in strada per chiedere a qualcuno di salvare la nostra storia, ma quanto sta accadendo ci obbliga a farlo. Sono giorni duri e di angoscia dove si deciderà il futuro della Reggina e dei suoi tifosi che non meritano tutto questo. C’è il nostro simbolo da difendere e onorare. Quello dei 108 anni di gioie, dolori, passione ed emozioni. Quello dei nostri nonni e dei nostri padri. Quello della nostra vita. Quello che rappresenta un patrimonio per la nostra città. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Sarà il giorno della verità, dove chi ha a cuore le sorti della Reggina non potrà mancare. Mostriamo a tutta Italia cosa rappresenta Reggio e la Reggina per tutti noi, difendiamo la nostra storia e la nostra matricola, quella in cui abbiamo sempre creduto e mai abbandoneremo. Sveglia Reggio, prima che sia troppo tardi”.

Dal giorno dell’annuncio all’evento di oggi, nel frattempo, qualcosa è cambiato, con l’arrivo della Dottoressa Katiuscia Perna in città e l’incontro coi rappresentanti del club e con le istituzioni politiche reggine. In più è stato superato il primo scoglio, la scadenza del 16 maggio, con la documentazione inviata in anticipo. Adesso si attende la nomina dell’amministratore unico, lavorando anche alle prossime due scadenze (31 maggio e soprattutto 22 giugno) e velocizzando le interlocuzioni coi soggetti interessati a rilevare la società.