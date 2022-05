La Reggina (in marcia) secondo Melo: la simpatica vignetta per richiamare i tifosi

15 Maggio 2022 11:25

Dalle 17.15 i sostenitori amaranto percorreranno uniti il Corso Garibaldi per un corteo verso Palazzo San Giorgio

Un evento molto sentito è previsto nel pomeriggio di oggi sul Corso Garibaldi. I tifosi della Reggina scenderanno in piazza e andranno in marcia uniti verso Palazzo San Giorgio dove incontreranno alcuni membri delle istituzioni per chiedere chiarezza sulla situazione del club. Le vicende giudiziarie che hanno portato all’arresto del presidente Luca Gallo preoccupano la piazza, che vuole mobilitarsi per attirare l’attenzione di media nazionali o eventuali acquirenti. Dopo l’appello di Carminello, è arrivato quello della pagina “La Reggina secondo Melo”, che parteciperà virtualmente alla sfilata dei tifosi. Per l’occasione è stata anche dedicata una simpatica vignetta, servirà per spingere i tifosi a scendere in piazza.