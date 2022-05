La Reggina, Gallo e l’Agenzia delle Entrate sulla nuova maglia: l’ironia pungente della Iena | FOTO

12 Maggio 2022 15:48

Il giornalista reggino de “Le Iene” Antonino Monteleone ha utilizzato l’ironia sulla vicenda Gallo, postando la nuova maglia (ovviamente falsa) della Reggina della prossima stagione

“ATTENZIONE. In anteprima la nuova maglia della Reggina per la stagione 2022/2023. Lo sponsor scelto è di primissimo piano nel panorama nazionale. Il Presidente Gallo è molto soddisfatto: “gli sforzi e gli investimenti compiuti sono stati ripagati”. E’ il contenuto del post Facebook di Antonino Monteleone, giornalista reggino de “Le Iene”, il noto programma di Italia Uno. La “Iena” ha utilizzato l’ironia, in merito alla vicenda Gallo, per postare la grafica con la nuova maglia (ovviamente falsa) della prossima stagione. Sponsor: agenzia delle entrate. Nelle scorse settimane, il giornalista aveva più volte commentato la questione, che la collega Roberta Rei aveva affrontato da vicino quasi due anni fa con un servizio sulle denunce dei lavoratori.