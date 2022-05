La Stampa: Alessandria in C ma “il primo passo è il ripescaggio, il caso Reggina tiene aperta una porta”

8 Maggio 2022 14:12

L’Alessandria è retrocessa in Serie C dopo un solo anno di cadetteria. Beffa all’ultima curva per la squadra piemontese, da cui dipendeva il destino dei playout: con una vittoria avrebbe avuto il coltello dalla parte del manico, ma la sconfitta casalinga contro il Vicenza, unita al successo del Cosenza contro il Cittadella, ha sancito il terz’ultimo posto finale. C’è, però, una porticina aperta per ciò che concerne il ripescaggio? Secondo La Stampa sì. Il noto quotidiano piemontese ha ipotizzato la possibile richiesta di riammissione a seguito della situazione Reggina, incerta sul futuro dopo la vicenda Gallo.

“Retrocessa sul campo l’Alessandria, oltre a riprogrammare il futuro in terza serie, deve guardare però alla coda della stagione in B. La Reggina è fortemente in difficoltà: oltre all’arresto del patron Gallo, ci sono anche i conti che non tornano e i calabresi, alla prova del nove dell’iscrizione al prossimo campionato, rischiano di fare la fine del Chievo un anno fa”, si legge nell’articolo dell’edizione online. Non una richiesta già avviata e, forse, neanche un’intenzione immediata. Ma, secondo quanto scrive La Stampa, “un’opportunità da prendere in considerazione a meno che la Reggina non trovi, nel frattempo, una acquirente ‘last minute’ come accaduto alla Salernitana la scorsa estate”.

Che la squadra retrocessa possa iniziare a fare pensieri di questo tipo è prevedibile e lo avevamo anche anticipato in un approfondimento di qualche giorno fa. La Reggina deve guardare immediatamente alle prossime scadenze: specialmente quella spartiacque del 16 maggio e poi, eventualmente, quella del 22 giugno, legata alla stagione successiva. Tutti passaggi obbligati solo se la situazione in cui si troverà l’amministratore giudiziario risultasse meno grave di quanto si ipotizza e soprattutto se nel frattempo – in questi giorni – chi vorrà bussare alla porta per chiedere informazioni velocizzasse le operazioni. Bucando le scadenze sopracitate, però, l’Alessandria starebbe a guardare proprio come lo scorso anno fece il Cosenza con il Chievo, sperando però che l’esito sia diverso.

Perché, però, l’Alessandria e non eventualmente la squadra che uscirà sconfitta dai playout, che avrebbe la precedenza in tal senso? La Stampa lo spiega: “Le varie opzioni vedono l’Alessandria favorita, sempre che venga presentata domanda e al momento nulla trapela – si legge – Il club non ha avuto alcun benefit negli ultimi anni: l’ultima volta in cui era salito di categoria grazie al regolamento era stato nella stagione 2008-2009, quindi ben oltre i cinque anni che vengono presi come spazio temporale di osservazione. Finisse in C il Cosenza la società calabrese non avrebbe speranze: infatti i rossoblu hanno disputato questo campionato grazie al fallimento del Chievo, perciò già riammessi. Diverso e complicato il discorso del Vicenza. I berici sono rinati dopo il fallimento grazie al trasferimento del titolo sportivo del Bassano (società che era di proprietà dell’attuale presidente Rosso). Nel 2014 erano stati ripescati ma si trattava di un’altra compagine societaria: quella attuale infatti risulterebbe essere troppo giovane per poter richiedere la riammissione in B qualora le cose dovessero andare male”.