Reggina, Folorunsho: “le parole non bastano ad esprimere la mia gratitudine, grazie Reggio”

7 Maggio 2022 15:46

Il giovane centrocampista, il giorno dopo la fine del campionato di Serie B, ringrazia Reggio Calabria e la Reggina sui social

Un saluto. E un ringraziamento. Michael Folorunsho sarà per sempre grato a Reggio Calabria e alla Reggina. Lo ha detto spesso, in tutti i modi e in tutte le salse. Lo rimarca oggi, il giorno dopo l’ultima gara stagione e probabilmente la sua ultima in riva allo Stretto: “le parole non bastano ad esprimere la mia gratitudine, grazie Reggio“, ha scritto su Instagram. Per la cronaca, il giovane centrocampista è tornato in Calabria a gennaio, risultando tra i protagonisti del periodo positivo che ha condotto alla salvezza. Il suo desiderio era quello di tornare in estate, dopo le grandi cose fatte vedere la scorsa stagione, ma non è stato possibile e il Napoli lo ha dirottato a Pordenone.