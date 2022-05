Reggina, scelto il nuovo amministratore unico: atteso comunicato ufficiale

27 Maggio 2022 18:02

Nessuna ufficialità ancora, ma – come verificato dalla nostra redazione – si attende un comunicato della società, probabilmente all’inizio della prossima settimana (lunedì), a ridosso dell’importante scadenza del 31 maggio

E’ stato scelto il nuovo amministratore unico della Reggina. In realtà una conferma a quanto già circolava negli ultimi giorni: si tratta del General Manager Fabio De Lillo. Nessuna ufficialità ancora, ma – come verificato dalla nostra redazione – si attende un comunicato della società, probabilmente all’inizio della prossima settimana (lunedì), a ridosso dell’importante scadenza del 31 maggio. Ed è proprio su quella data, legata all’approvazione del bilancio, che il dirigente amaranto sta lavorando affinché possa essere presentata tutta la documentazione in tempo e in regola e affinché questa possa essere propedeutica ai nuovi orizzonti che si apriranno a partire dal mese di giugno, ovviamente relativi al passaggio di proprietà.

La dottoressa Perna, dunque, anziché affidarsi a una figura terza, ha scelto un uomo “interno” al club, già “collaudato”, che aveva lavorato – insieme agli addetti al ramo del club – alla scadenza del 16 maggio, che conosce l’ambiente e che pubblicamente aveva affermato di recente di star operando da rappresentante legale, assicurando appunto sulla scadenza del 31 maggio e sulle ottime sensazioni relative alla cessione. Giorni caldi, quindi: si attende il comunicato della nomina, si attende di passare indenni fine mese e poi, da giugno, si lavorerà alla data più importante, non prima di aver intensificato i colloqui intercorsi in queste settimane coi soggetti interessati a rilevare il club.