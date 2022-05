Reggina, soddisfazione Cortinovis: convocato da Mancini per uno stage con la Nazionale

21 Maggio 2022 12:49

Il centrocampista classe 2001 parteciperà allo stage con la Nazionale maggiore tra il 24 e il 26 maggio

Grande soddisfazione in casa Reggina. Il giovane centrocampista Alessandro Cortinovis, in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno, è stato convocato dal ct Roberto Mancini per uno stage con la Nazionale maggiore tra il 24 e il 26 maggio. “Fatti valere, Ale”, è l’incoraggiamento della società amaranto. Una chiamata che ha fatto quindi esultare anche il Sant’Agata, sinonimo dell’ottimo lavoro svolto sul calciatore dai vari staff in questa stagione. Il classe 2001 si è messo in mostra nel corso del campionato di Serie B, mettendo a segno anche la prima rete da professionista, ha ancora molto margine di crescita ed è per questo attenzionato dagli osservatori azzurri.