Reggina, c’è anche Denis alla manifestazione dei tifosi: “sento questa maglia addosso”

15 Maggio 2022 20:12

C’è anche Denis in mezzo alla gente, accolto dai tifosi a Piazza Italia al termine del corteo

C’è anche lui, come uno “della gente”. Ma German Denis è “della gente”. Non è solo un calciatore della Reggina ma anche un cittadino reggino che, nonostante il momento di difficoltà, è presente in mezzo ai tifosi, per il corteo di manifestazione dei tifosi di questo pomeriggio in pieno centro cittadino. E ormai non è più una sorpresa, la gente lo ha capito, anche perché l’argentino lo ha dimostrato sin da subito, sin dal suo arrivo.

“German Denis uno di noi” cantano i tifosi, che lo accolgono a Piazza Italia. “Mi sento questa maglia addosso, voglio il meglio per la Reggina”, ha risposto El Tanque, che poi si è lasciato andare ai selfie con bambini e tifosi.