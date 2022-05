“Shakerando” conquista i tifosi della Reggina e diventa un tormentone da stadio | VIDEO

16 Maggio 2022 14:24

I tifosi della Reggina hanno messo in pratica il coro sulle note di “Shakerando” per la prima ieri sul Corso Garibaldi facendo cantare e divertire tutti

“Shakerando” per strada, “Shakerando” in macchina, “Shakerando” anche sotto la doccia. Il brano di Rhove, il trapper col passamontagna, è diventato il tormentone assoluto del momento ed ora è stato trasformato anche in un coro da stadio. Ieri i tifosi della Reggina lo hanno messo in pratica sul Corso Garibaldi, durante il corteo organizzato per incontrare le istituzioni locali, facendo divertire anche i passanti presenti. “Me ne vanto, me ne vanto, sono amaranto e me ne vanto”, esclamano gli ultras calabresi battendo a ritmo le mani e saltando all’unisono.

“Shakerando” è davvero in questo momento la canzone che sta appassionando grandi e piccini, ha sostituito alla grande quello che sembrava ormai l’inossidabile singolo che si trovava su tutti i canali social, ovvero “Tu comm’a me” di Gianni Celeste, noto come Povero Gabbiano e riprodotto in tutte le salse. Il ritmo di Rhove è entrato anche negli stadi italiani e sui social si possono notare come il tormentone sia ormai di proprietà di diverse curve. Quelle in cui ha raccolto maggiore successo sono state le piazze di Taranto e Salerno, ma è certo che anche a Reggio Calabria farà divertire i tifosi. Di seguito il link con il video di Passione Reggina con i tifosi amaranto che intonano il nuovo coro.